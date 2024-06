Euro 2024, un ritorno "da censura": Ivana Knoll beccata così tra i tifosi

17 giugno 2024 a

Euro 2024 non si gioca soltanto negli splendidi campi di gioco della Germania. Ma anche sugli spalti. Protagoniste indiscusse degli europei di calcio sono anche le sexy tifose che dalle tribune seguono con passione i loro beniamini. In questo senso, la numero 1 indiscussa è Ivana Knoll, modella, nata in Germania da genitori croati e poi trasferitasi a Zagabria. Influencer, ex miss Croazia, ballerina di pole dance e danza del ventre, la ragazza è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua presenza ai Mondiali disputati in Qatar dove le sue forme non sono passate inosservate.

Ivana, intervistata dal britannico Sun, ha parlato di Euro 2024, cogliendo l'occasione per fare una promessa hot ai propri fan. "Ho preparato degli outfit che sono un po' diversi, più sexy di sempre. Adoro la moda e mi piace apparire alla moda quando vado alle partite - ha dichiarato la modella - Sarà divertente e non vedo l'ora che tutti lo vedano. Naturalmente voglio che la Croazia vinca, e tifo anche per la Germania perché sono nata e cresciuta qui. Penso che la Francia sia una delle migliori squadre, mi dispiace dirlo dato che abbiamo perso contro di loro, ma hanno una squadra incredibile. Penso - ha poi aggiunto - che anche l'Inghilterra abbia una grande possibilità".

La modella croata è poi tornata a parlare anche dell'esperienza vissuta agli scorsi mondiali di calcio. "Il Qatar è stata un'esperienza pazzesca, non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa del genere. Quando le cose si sono calmate e ho capito cosa era realmente successo - ha poi concluso -, è stato qualcosa che non dimenticherò mai".