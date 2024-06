Jannik Sinner, l'orgoglio tricolore spiazza tutti: "C'è stata una grande reazione"

18 giugno 2024 a

Il sogno di una vita si è concretizzato due lunedì fa, quando, dopo il Roland Garros, Jannik Sinner ha conquistato il posto di numero uno al mondo. Ora si trova a Halle, dove la sua avventura parte oggi alle 13.20 contro l’olandese Tallon Griekspoor, mentre sulla strada potrebbe incrociare sia il greco Stefanos Tsitsipas (ai quarti) sia il russo Daniil Medvedev alle semifinali.

Intanto, ai microfoni di Tennis TV, ha parlato della gioia di essere in vetta al ranking: "Una cosa è vincere un torneo, una cosa è essere numero 1 del mondo — le sue parole —. Sono molto contento di essere in questa posizione, sono stati fatti molti sacrifici e c’è stato tanto lavoro per arrivare fino a qui”. E sulla grande gioia che ha provato in Italia, Paese di origine nel quale è stato celebrato con tutti gli onori, ha aggiunto che “c’è stata una grande razione da parte degli italiani, è stato bello condividere questo momento con tutti loro: sono stato contento di tornare a Roma anche se per poco, per vedere quale sarebbe stata la reazione".

Poi un pensiero su Roger Federer, che ha dedicato all’altoatesino un messaggio davvero speciale. Ancora di più se si pensa che lo svizzero è l’idolo da sempre del tennista: “Il mio idolo è sempre stato Roger Federer — ha confermato Jannik —, quindi il suo messaggio è stato davvero speciale. Ma tutti i numeri 1 con questi messaggi sono stati straordinari, vorrei ringraziarli uno a uno di persona". Nonostante il risultato straordinario ottenuto dopo l’Open di Francia, Sinner vuole rimanere l’uomo umile che ha dimostrato di essere: "Io, la mia famiglia, le persone che amo, gli amici: siamo sempre gli stessi — ha concluso —. È solo un traguardo, ovviamente sono tutti felici e sono fortunato di poter condividere queste cose con loro, ma allo stesso tempo io sono la stessa persona di uno o due anni fa. Amo passare del tempo con loro e fare qualcosa di diverso, andare sui go-kart o giocare a carte".