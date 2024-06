Euro 2024, Croazia-Albania finisce 2 a 2: un clamoroso regalo all'Italia

19 giugno 2024 a

Croazia-Albania finisce 2 a 2. La seconda partita del Girone B di Euro 2024, quello in cui gioca anche l'Italia, termina in parità grazie alla rete firmata da Gjasula al quarto minuto di recupero del match. L'albanese, che nel primo tempo ha commesso una clamorosa autorete, ha risposto ai gol segnato dal croato Laci. E ha permesso così alla sua squadra di conquistare il primo punto del torneo. Con questo risultato, l'Italia può certamente sorridere: agli azzurri, infatti, basterebbe anche solo un punto nelle ultime due partite per qualificarsi almeno come migliore terza.

Ora, in casa Azzurri, testa al prossimo match contro la Spagna. Entrambe le selezioni hanno ottenuto una vittoria nella scorsa partita e quindi lo scontro diretto potrebbe già essere decisivo sia per la qualificazione al prossimo turno sia per decidere chi passerà il girone come prima. "Voglio vedere un’Italia che ripeta la buona prestazione che ha fatto con l'Albania nonostante davanti a noi ci sia una delle migliori scuole calcistiche del mondo - ha detto il ct Luciano Spalletti - Ci sono due strade per fare calcio e vincere, il collettivo e i grandi campioni che hanno i grandi colpi. Noi abbiamo la prima possibilità, è quella la strada che dobbiamo percorrere perché ci manca il giocatore top che vince le partite da solo".

Di seguito, le probabili formazioni di Italia e Spagna.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca. Ct. Spalletti.

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. de La Fuente.