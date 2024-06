Euro 2024, per l'Italia è quasi fatta? Occhio al "biscottone": la combinazione letale per gli azzurri

19 giugno 2024 a

Il pari conquistato dall'Albania contro la Croazia all'ultimo respiro è un'ottima notizia per l'Italia di Luciano Spalletti. Con due partite ancora da giocare nel girone di Euro 2024, dopo la vittoria all'esordio contro gli albanesi, il passaggio del turno è quasi cosa fatta. Agli Azzurri sarà sufficiente non perdere entrambe le gare per essere certi della qualificazione.

Eppure, come sottolinea Fanpage, nonostante lo scenario molto favorevole c'è una combinazione che spaventa l'Italia, un possibile "biscotto" che potrebbe verificarsi in virtù di una serie di combinazioni e risultati. Il punto è che una sconfitta contro la Spagna renderebbe apertissima l'ultima giornata del girone: se l'Italia perdesse anche contro la Croazia e l'Albania riuscisse a spuntarla sulla Spagna, i ragazzi di Spalletti chiuderebbero il girone al quarto posto, dunque fuori dagli Europei.

Certo, come detto basta un punto. E altrettanto certo, l'Albania avrà vita durissima contro la Spagna. Eppure, un'Italia fuori dall'Europeo a favore degli albanesi sarebbe un'ottima notizia per molte altre squadre. Gli azzurri, infatti, sono sempre e storicamente degli ossi durissimi. Ovviamente è difficile immaginare che una squadra di blasone come la Roja possa pensare a simili escamotage, ma la storia ci ricorda la necessità di essere prudenti. Tutti, infatti, ricordano il clamoroso e vergognoso "biscottone" agli Europei 2004, quando in una sfida celeberrima almeno alle nostre latitudini Svezia e Danimarca chiusero sul 2-2, putacaso il risultato che averebbe concesso il passaggio del turno ad entrambe, ai danni dell'Italia, che se ne tornò mestamente a casa. Insomma, in ogni caso mai abbassare la guardia. E l'obiettivo deve essere quello di fare, al più presto, quel punticino che blinderebbe il passaggi del turno.