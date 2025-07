Giorgia Meloni, Edi Rama di nuovo in ginocchio: la sinistra impazzisce

Lo ha fatto di nuovo, Edi Rama. E con ogni probabilità la sinistra italiana, da sempre condizionata da un riflesso pavloviano e condannata a una disastrosa coazione a ripetere, darà in escandescenze e si straccerà le vesti. Proprio come lo scorso maggio in occasione della visita della premier Giorgia Meloni a Tirana, il premier albanese arriva a Roma in occasione della sessione plenaria della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina e si genuflette davanti alla collega italiana. Siamo a metà mattinata nella Capitale. Rama si inginocchia platealmente, con tanto di mani giunte, davanti ai fotografi e alle telecamere che stanno per immortalare il suo saluto ufficiale con il presidente del Consiglio, padrona di casa. Quindi l'abbraccio prima di scambiarsi qualche parola affettuosa. La stima tra i due leader è nata anni fa e rafforzata dagli accordi Roma-Tirana sull'immigrazione. Un protocollo che ha fatto infuriare le opposizioni (e pure qualche toga). Anche perché lo smacco è doppio: Rama, infatti, è socialista e alleato al Parlamento europeo del Pd. Siamo dalle parti del tradimento umano e politico, insomma.

"La mia amica Giorgia Meloni ci ha ricordato che tutte le strade portano a Roma", ha aperto così il suo intervento il premier albanese, elogiando e ringraziando anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l'accoglienza e l'organizzazione. "Caro Antonio, è stata un'esperienza meravigliosa tutto quello che avete organizzato qui a Roma", ha detto rivolgendosi al capo della Farnesina, per poi aggiungere una battuta: "Questo è un posto sicuro oggi. In questo momento non c'è un posto più sicuro dell'Italia con tutti i vari protocolli di sicurezza".

