Albania, il Pd scaricato anche dai socialisti Ue

L'Europa sta col governo Meloni : il Parlamento europeo ha certificato la cooperazione tra Albania e Ue nella gestione dei flussi migratori, prendendo atto del memorandum d’intesa tra Italia e Albania. Durante il voto sulla relazione 2023 e 2024 sui rapporti con l’Albania, l'Eurocamera ha approvato il paragrafo nel quale si “riconosce la più stretta cooperazione tra l’Albania e l’Ue nella gestione dei flussi migratori e nei processi di controllo delle frontiere: in particolare attraverso la nuova strategia nazionale sulla migrazione per il 2024-2026 e la cooperazione con Frontex. E prende atto del memorandum d’intesa Italia-Albania”.

Il voto, secondo Fidanza, dimostra due cose: “Intanto, che si tratta di un accordo che rappresenta un esempio di successo e di cooperazione tra Italia e Albania. E che si configura come un modello da seguire per tutta l’Europa. La seconda è che il Pd e la sinistra italiana sono isolati in Europa sulla lotta alla immigrazione irregolare”. E ancora: "Il risultato di oggi smentisce categoricamente le voci di chi, come il Pd e la sinistra italiana, aveva tentato di cancellare il modello Italia-Albania dal report. Dimostrando ancora una volta che l’Europa deve continuare a sostenere politiche concrete, lontane da posizioni ideologiche".