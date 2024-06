Euro 2024, Spalletti sbotta in tv dopo la Croazia: "Ma quale prudenza?!"

25 giugno 2024 a

Il pareggio con la Croazia rilancia le ambizioni degli Azzurri a Euro 2024. Un gol all'ultimo secondo di Zaccagni ha riacceso un'intera Nazione pronta già a processare giocatori e Ct. Ma il calcio moderno è questo, velocità di esecuzione, ribaltamento di fronte, lacrime amare e gioia incontenibile in pochi secondi. Modric torna a casa, Gigio e i suoi vanno avanti.

Ma Spalletti sa bene che la Nazionale vista contro la Croazia non è delle migliori. E così il post gara dopo i ringraziamenti al pubblico si trasforma in un vero e proprio regolamento di conti. In tv Spalletti è scatenato. Paolo Condò fa una domanda sulla possibile rinascita dell'Italia dopo questo risultato, per una squadra troppo prudente. Spalletti sbotta: "Di mezzo c'è sempre quello che riusciamo a fare e il comportamento che si ha. Ma quale prudenza, se il limite di non saper giocare una palla in uscita come nel primo tempo è questo, si può giocare con qualsiasi modo e fare qualsiasi ricerca e non funziona".

Poi l'esplosione di rabbia: "È che bisogna fare di più in alcuni momenti. Siamo sotto il nostro standard di livello, come nel secondo siamo sopra, abbiamo perso dei palloni che non possiamo perdere, che vanno gestiti meglio. Che c'entra la prudenza, poi una volta si deve giocare con tre centrali, una volta con 4: noi giochiamo in tutte e due le maniere". Infine ha aggiunto: "È che bisogna fare di più in alcuni momenti. Siamo sotto il nostro standard di livello, come nel secondo siamo sopra, abbiamo perso dei palloni che non possiamo perdere, che vanno gestiti meglio. Che c'entra la prudenza, poi una volta si deve giocare con tre centrali, una volta con 4: noi giochiamo in tutte e due le maniere".