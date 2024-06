Jannik Sinner innamoratissimo di Anna: quel gesto subito dopo il trionfo ad Halle

25 giugno 2024 a

Cuore d'oro, quello di Jannik Sinner. Si torna ad Halle, dove ha recentemente vinto il suo primo torneo sull'erba, il tutto altrettanto per la prima volta da numero 1 al mondo. Si è insomma ufficialmente aperta la caccia grossa a Wimbledon.

E nel contesto del torneo di Halle, Sinner si è anche concesso una licenza alla sua riservatezza, spendendo pensieri dolci per la sua compagna, Anna Kalinskaya, che sostanzialmente in contemporanea alla finale con Hubert Hurkacz giocava, e perdeva, in finale a Berlingo contro Jessica Pegula, il tutto dopo aver vanificato alcuni match point.

Non solo le parole, però. C'è anche un gesto che il pubblico ha notato con qualche "colpevole" giorno di ritardo. Dopo che l'altoatesino aveva appena vinto, per poi esultare in modo contenuto, ecco che si accomoda in panchina in attesa della premiazione. E proprio in quel momento ecco che afferra il suo smartphone per poi iniziare a digitare. E in molti sostengono che stesse cercando proprio il risultato della Kalinskaya.

Dunque, dopo aver consultato rapidamente lo schermo, ecco che Jannik riprende a scrivere, plausibilmente proprio alla sua Anna, un messaggino di sostegno nel momento del suo, di trionfo. A quel punto la premiazione, dove come detto Jannik ha rivolto un pensiero dolcissimo ad Anna: "La mia ragazza Anna ha giocato oggi la finale di Berlino. Ha perso avendo avuto sei match point a favore. Sono molto dispiaciuto per lei, ma anche lei ha avuto una settimana eccezionale", ha concluso Jannik Sinner. Innamoratissimo.