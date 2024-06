Euro 2024, la rivelazione di Spalletti prima della Svizzera: "Buffon ci ha parlato della finale"

28 giugno 2024 a

"Tutti si ricordano quel momento passato a Berlino, noi sul pullman avevamo Gigi Buffon che ha parlato a tutti di questa finale e ci ha fatto rivivere quella emozione che in quei tempi li abbiamo vissuto da cassa, e abbiamo anche questo confronto da onorare, dobbiamo essere all’altezza, è una responsabilità in più come lo è quella di sapere di avere tifosi in tutti il mondo. Contro l’Albania e la Croazia i tifosi italiani erano in minoranza, ma sapevamo che c’erano gli italiani a spingerci in tv, un affetto che si riesce a percepire lo stesso anche se non sono presenti". Queste parole di Luciano Spalletti testimoniano quanto grande sia l'attesa nello spogliatoio della Nazionale per il l'ottavo di finale di Euro 2024 contro la Svizzera di sabato 29 giugno.

E così il Ct serra i ranghi: "Al di là del fatto che tutti si ricordano quel momento, dove abbiamo vinto quella finale, noi avevamo sul bus Buffon che ha parlato di questa finale a tutti, ci ha fatto rivivere quelle emozioni che allora abbiamo vissuto da casa. Dobbiamo essere a livello di questo confronto, è una responsabilità maggiore, come lo è avere tifosi anche in Brasile e in tutto il mondo", ha dichiarato durante la conferenza stampa della vigilia. Corsi e ricorsi storici, come quei fantasmi diventati incubi reali nel doppio confronto che spedì gli azzurri nel purgatorio dei playoff, prima dell’inferno della seconda eliminazione mondiale: elementi che per parafrasare il ct serviranno per dare stimoli e motivazioni. Ma tornando al campo, Spalletti ha in testa soltanto una soluzione, quella di vedere i giocatori "più sciolti. Non puoi andare a ragionare e a fare calcoli, sono quelle valutazioni che a volte ti condizionano. Devi per forza agire, nel turno successivo si va se si riesce a vincere questa partita".