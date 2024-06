Euro 2024, Spalletti sbotta col giornalista svizzero: "Panda, Ferrari, lei come si chiama?"

30 giugno 2024 a

La realtà è questa: la Nazionale di Spalletti è peggio dell'ultima di Mancini. Niente scuse, quanto accaduto meriterebbe il silenzio e forse il passo indietro del Ct. Ma Spalletti che dopo Napoli esce ridimensionato (e di parecchio) da questa esperienza azzurra, non solo non trova il tempo per chiedere scusa (lo ripetiamo, il Ct deve scusarsi per la figuraccia) ma contrattacca pure e fa lo sborone nervoso in conferenza stampa. Un'immagine triste che va raccontata. Siamo nel post gara di Italia-Svizzera e il Ct in conferenza stampa ingaggia un duello con un giornalista svizzero che ha paragonato la nazionale vincitrice a una Ferrari, quella azzurra invece a una Panda.

La risposta, permettetecelo è ridicola: "Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua, si capisce che lei è una persona di grandissima ironia e qualità e noi le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente e cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non vi abbiamo impegnato. Come si chiama lei?". Il povero cronista appare spaesato e ci mette qualche istante a capire la domanda di Spalletti, poi fornisce le proprie generalità. L'ultimo atto di una commedia che è finita in dramma. Sullo Spalletti attore e chiacchierone è calato il sipario.