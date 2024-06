Euro 2024, la notte del faccia a faccia: cosa si sono detti Spalletti e giocatori

30 giugno 2024 a

La notte dei regolamenti di conti. A quanto pare in pochi nel ritiro della Nazionale hanno chiuso occhio. Nel corso della scorsa notte ci sarebbe stato un lungo faccia a faccia tra i giocatori e lo stesso Luciano Spalletti. Secondo un retroscena riportato da Repubblica, "la squadra voleva più certezze. L’allenatore più convinzione da parte loro. I giocatori avrebbero preferito adottare un copione a loro più familiare – tutti o quasi vengono da squadre che usano principalmente la difesa a tre, anzi a cinque – e forse scegliere un atteggiamento più prudente".

E così questa mattina Spalletti ha annunciato di voler rimanere in sella fino al Mondiale del 2026. Allo stesso modo Gravina ha annunciato di restare al comando della Federazione fino al 2025. Insomma nessuno paga per quanto accaduto ieri sera. Nessuno. Tutti al proprio posto. Anche Buffon che non c'ha nemmeno messo la faccia, lui capodelegazione azzurra. Di fatto siamo davanti a un tecnico che solo oggi si è assunto la responsabilità della disfatta mentre ieri ha tentato di scaricare sul campionato e sulle temperature in Germania. Forse il post-gara è stato ancora più umiliante della gara stessa. Un incubo che sembra non finire, una commedia con maschere ormai indigeste.