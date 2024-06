Euro 2024, ecco il primo post dell'Inter dopo la sconfitta dell'Italia: "Illegale, vergognatevi"

30 giugno 2024 a

Festeggiare sui social i successi in Nazionale di un proprio tesserato è usanza comune per i club italiani. Ma stavolta l'Inter ha forse peccato d'ingenuità, condividendo una foto di Yann Sommer, portiere della Svizzera, celebrandone la qualificazione ai quarti degli Europei in Germania. Piccolo particolare: l'estremo difensore nerazzurro è stato di fatto spettatore non pagante della debacle dell'Italia di Spalletti, sconfitta dagli elvetici con un netto 2-0 e tornata mestamente a casa in anticipo dal torneo.

Logico dunque, che su X, l'ex Twitter, molti utenti commentino con sarcasmo o addirittura indignazione il post dell'Inter accusandola di scarso senso patriottico. "Dall'Italinter alla Svizzera di Sommer, basta restare sul carro", è il commento velenoso di un tifoso azzurro. "Da interista questo post è illegale, vergognatevi", "C'è ancora un funerale in corso, potevate aspettare almeno domani".

E ancora, si legge in rapidissima sequenza: "Ma è la pagina ufficiale o è una meme page?", "Fate schifo! Ha perso l'Italia!", "Tempismo perfetto direi", "Questo tweet ha il potenziale per pagare gli stipendi a 3/4 di rosa", "È il blocco che ha lasciato un po' a desiderare".

Il riferimento è appunto alla cosiddetta ItalInter, con il blocco scudettato composto da Darmian, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Barella decisamente meno brillante (eccezion fatta per Barella e in parte Bastoni) rispetto al rendimento mostrato in maglia nerazzurra sotto la guida di Simone Inzaghi.