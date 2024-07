Balotelli crolla a terra, la frase umiliante del passante che riprende tutto

01 luglio 2024 a

a

a

La Nazionale cadeva in Germania contro la Svizzera, uscendo dagli Europei, lo scorso weekend invece Mario Balotelli ha rifatto parlare di sé, non smentendo la sua fama di bad boy. In particolare l’ex attaccante della Nazionale, reduce da una stagione in Turchia nell'Adana Demirspor, è stato filmato nella notte tra sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro, dove spesso va in vacanza, mentre cade a terra in strada, tenta di rialzarsi senza riuscirci, prima di rimettersi in piedi, probabilmente stordito da qualche bicchiere di troppo.

E naturalmente, il video delle sue gesta è diventato subito virale, con commento umiliante: "Ha fatto serata...". Il 33enne attaccante è tornato così a far parlare di sé, mentre nel video lo si vede retto a forza da un amico, che lo ha trascinato a terra nel tentativo di aiutarlo. Il calciatore, nelle immagini, non è in possesso delle proprie capacità psico-fisiche, prima di crollare a terra. Il tutto mentre poche ore prima, dopo l’uscita della Nazionale di Spalletti, aveva pubblicato una storia su Instagram dal tono velatamente polemico. Ha postato un video in cui si rivede il suo super gol segnato contro la Germania, nelle semifinali di Euro 2012, con il commento "Repeat".

La punta dell’Adana Demirspor insomma voleva sì ricordare la sua doppietta ai tedeschi, datata 12 anni fa, ma anche sottolineare come con lui in campo magari il risultato sarebbe potuto essere diverso.