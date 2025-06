Nazionale, chi molla l'azzurro per andare al Milan

Piove sul bagnato per la Nazionale. Gli azzurri, ufficialmente senza ct dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il no di Claudio Ranieri, si ritrovano ora anche senza Bernardo Corradi, l'allenatore della Under 20 a poche settimane dai Mondiali. Un bel guaio per Gabriele Gravina: il presidente della Figc si è preso "tutto il tempo che serve" per individuare l'uomo che dovrà portare l'Italia dei grandi ai Mondiali del 2026, ma sulla Under 20 i giorni sono contati.

Corradi, che in campo è stato attaccante, tra le altre squadre, di Chievo, Lazio e Valencia, andrà al Milan come assistente di Massimiliano Allegri, dopo una carta tanto veloce quanto serrata. Un bel colpo per Max, visto che Corradi gode già di ottima fama nell'ambiente, tutta guadagnata in azzurro.