Euro 2024, la Francia batte 1-0 il Belgio e vola ai quarti

La Francia accede ai quarti di finale di Euro 2024. I Bleus di Didier Deschamps hanno battuto 1-0 il Belgio nel match degli ottavi disputato a Dusseldorf. Decisiva l'autorete di Vertonghen, su tiro di Kolo Muani, a cinque minuti dal termine. La Francia affronterà nei quarti la vincente di Portogallo-Slovenia.

La Francia è apparsa presente durante il match ma comunque non molto precisa. All'inizio, infatti, la partita è sembrata essere nelle mani della squadra transalpina, che però non è riuscita a creare particolari occasioni da gol. La prima occasione è stata quella del Belgio, con la punizione di De Bruyne che, deviata da un giocatore francese, costringe Maignan alla parata con i piedi. A quel punto i Bleus rispondono con Thuram che - liberato in area dal cross di Kounde - colpisce di testa ma non trova per poco la porta. Il primo tempo, in ogni caso, è stato pieno di errori tecnici da entrambe le parti. Mentre le cose sono cambiate in avvio di ripresa, quando al 49' Tchouameni scarica dalla distanza il piazzato destro che impegna non poco Casteels in tuffo.

Al 71' la squadra di Tedesco accelera, con Lukaku che si libera sulla sinistra e calcia rasoterra ad incrociare, trovando la parata di Maignan. La Francia, invece, prova due conclusioni, di Saliba prima e Mbappe poi, ma senza sbloccare il risultato. All'83' nuova occasione per il Belgio, con la percussione di Doku a favorire la conclusione forte ma centrale di De Bruyne, disinnescata da Maignan. Mentre la partita sembra avviarsi ai supplementari, ecco il colpo di scena a cinque minuti dalla fine: Kolo Muani trova il guizzo vincente al termine di un'azione manovrata da parte dei transalpini che si conclude con il tiro non irresistibile dell'attaccante del Psg ma reso vincente a causa della deviazione fatale di Vertonghen che mette definitivamente fuori causa Casteels. L'autogol dell'ex Tottenham condanna così il Belgio.