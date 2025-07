Truffa da 220mila euro dell'africano: "Moltiplico soldi bollendoli", 41enne rovinata

Secondo quanto ricostruito, il truffatore — un quarantenne originario di Yaoundé, in Camerun — ha conquistato la fiducia e soprattutto l'amore di una donna di 48 anni, residente a Parigi. Tra la fine di marzo e giugno, l’uomo è riuscito a farle credere di essere un emissario del governo del Congo, con base nel principato di Monaco, e di ricoprire un ruolo chiave: responsabile della zecca nazionale. Una posizione, a suo dire, che gli avrebbe permesso di conoscere un procedimento “infallibile” per creare banconote dal nulla.

Un caso che stupisce tutta la Francia , una vicenda che flirta con l'incredibile , la storia un uomo che ha convinto la propria amante parigina di essere un alto funzionario congolese in grado di moltiplicare il denaro facendolo bollire in acqua. Assurdo, ma vero. La vicenda, riportata da Le Parisien, lascia semplicemente a bocca aperta.

La donna, in un momento di fragilità, ha accettato di mettere alla prova il misterioso “rituale”. E così fine marzo consegna al congolese una banconota da 50 euro. Dunque l’uomo la posiziona tra due fogli bianchi, versa sopra uno strano liquido e fa bollire il tutto. Il risultato? “Come per magia”, dalla pentola escono tre banconote. Colpita dal prodigio e ormai completamente convinta, la donna ha finito per consegnare complessivamente 220mila euro al truffatore, certa del fatto che il denaro sarebbe stato “moltiplicato”. Solo dopo mesi di raggiri e dopo aver preso atto di essere stata ingannata, la donna ha deciso di denunciare.

Il truffatore è stata subito identificato, era già noto alla polizia. Il fermo è avvenuto il 30 giugno, quando stava salendo proprio nella casa della donna truffata, la quale - sconvolta - ha spiegato di essere caduta nel macroscopico tranello perché "ero innamorata di lui".