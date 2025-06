Airbag esplode, morta 37enne: choc e maxi-ritiro, il modello coinvolto

Così in Francia è scattato l'allarme degli airbag difettosi Takata . Il Ministero dei Trasporti ha annunciato il 24 giugno due misure: il richiamo di tutti i veicoli dotati di questo airbag in tutto il Paese e l'estensione della regola " stop drive " nei dipartimenti e regioni d'oltremare (DROM) e in Corsica, nonché a tutti i modelli dotati di airbag Takata " prodotti fino al 2011 " nella Francia metropolina. Esclusa però la Corsica.

Una conferma, forse decisiva, sulla responsabilità dell'airbag nella morte di una donna di 37 anni . La mamma era rimasta coinvolta in un incidente a bordo della sua auto - una Citroen C3 del 2014 -, tamponata da un autocarro mentre viaggiava sull'autostrada di Reims, in Francia. Secondo Le Figaro, il veicolo si è poi scontrato contro un muro di cemento. Quando sono arrivati i soccorsi hanno notato che la donna presentava " ferite molto gravi al volto ". L'altro passeggero, il figlio, stava bene. Sulla strada c'era l'airbag espulso dal veicolo. Nella laringe della vittima, morta pochi giorni dopo, c'era invece un " pezzo di metallo ".

Sugli airbag difettosi botta in tribunale per Stellantis e campagna di richiamo a tappe forzate. "Finalmente una bu...

Ci sono anche delle direttive per gli automobilisti. I conducenti devono "sospendere l'uso del veicolo e [...] contattare senza indugio il proprio concessionario o officina", ha spiegato Le Figaro. Il richiamo riguarderà circa 2,5 milioni di macchine. La casa automobilistica giapponese è finita così al centro dello scandalo per colpa degli airbag difettosi. Il problema è relativo al malfunzionamento di una capsula che dovrebbe rilasciare il gas per farlo gonfiare, causando - in certi casi - anche la morte dei conducenti.