Juve, "Kephren Thuram per 20 milioni": un altro colpaccio di Giuntoli

Sistemata la questione allenatore, con l’arrivo di Thiago Motta in bianconero, la Juve cerca di muoversi sul mercato per puntellare la rosa. Il nome di Khéphren Thuram è caldo e molto vicino alla Juventus. Dopo settimane di trattative e dopo l’apprezzamento del fratello di Marcus verso il club della Vecchia Signora, l’accordo col Nizza è oramai a un passo.

Così ha riferito Sky Sport, le cifre dell’affare parlano di un'operazione da 20 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni di squadra e alle presenze in maglia bianconera. Una possibile chiusura della trattativa è attesa nel corso di questa settimana. Decisiva per l’approvo di Thuram sono anche i 18 milioni ricevuti da Giuntoli per la cessione di Kean alla Fiorentina. Mentre il francese, pronto a giocare in bianconero, ha già accettato un ingaggio da due milioni di euro a stagione e aspetta soltanto che i due club trovino la quadra definitiva.

Chiuso per Thuram si lavorerà al grande colpo dell’estate: Koopmeiners dell’Atalanta. I bergamaschi sanno da tempo di non poter trattenere l’olandese, ma chiedono ovviamente una cifra alta attorno ai 60 milioni. L'affare è molto impegnativo ma non impossibile, perché i giocatori in uscita, in casa Juve, sono parecchi e potrebbero portare parecchi soldi. A partire, ad esempio, da Federico Chiesa, che Antonio Conte vorrebbe a Napoli e potrebbe coprire almeno in parte l'investimento.

Mentre Thuram sarà un’arma in più e i numeri al Nizza della scorsa stagione in fatto di presenze sono rassicuranti (29), trovando però un'unica rete contro il Lens. Con la nazionale francese, l'ultima presenza è datata 25 marzo: 2-2 contro gli Stati Uniti e per Thuram 27 minuti in campo.