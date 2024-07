Juventus, da Douglas Luiz a Koopmeiners: un centrocampo da scudetto

Andrea Carrabino 01 luglio 2024 a

Quella che Cristiano Giuntoli e Thiago Motta stanno apportando alla Juventus ha proprio l'aria di una rivoluzione. In primis a centrocampo, il reparto che secondo la dirigenza bianconera necessità di rinforzi importanti. Con l'addio quasi sicuro di Adrien Rabiot, la Vecchia Signora ha perso il vero top player in mezzo al campo. Il francese, infatti, nel corso degli anni è diventato sempre più un punto fermo della squadra a suon di colpi e di cavalcate selvagge. Ma ora le chiavi del centrocampo saranno affidate al brasiliano Douglas Luiz, appena arrivato dall'Aston Villa. Ma non sarà l'unico colpo in mezzo al campo.

Stando a quanto emerge dagli uomini mercato, la Juventus sarebbe molto vicina a Khephren Thuram. Il fratello dell'interista Marcus gioca nel Nizza, in Francia. E arriverebbe a Torino per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Un vero e proprio affare, soprattutto pensando che i bianconeri sono riusciti a piazzare il carrozzone Moise Kean alla Fiorentina per 18 milioni. Un assist del presidente Rocco Commisso, notoriamente nemico giurato della Vecchia Signora.

Ma il sogno proibito di Cristiano Giuntoli è Teun Koopmeiners. L'olandese in forza all'Atalanta sarebbe il vero fiore all'occhiello per Thiago Motta. Garantirebbe infatti un bel salto di qualità, oltre a tanti gol e assist. Ma per garantirsi le sue prestazioni, la dirigenza bianconera dovrebbe sborsare circa 60 milioni di euro. Cifra che, al momento, è fuori portata per la Juventus. L'unica via percorribile sarebbe crearsi un gruzzoletto tramite le cessioni dei suoi giovani talenti, come Dean Huijsen e Matias Soulé. O, adirittura, sacrificando lo stesso Federico Chiesa.