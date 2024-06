Bufera su Kean alla Fiorentina, tifosi interisti contro Commisso: "Da lui solo parole..."

28 giugno 2024 a

Si era vociferato di un possibile colloquio col Milan, subito tramontato. Alla fine Moise Kean ha scelto la corte della Fiorentina, firmando un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione. L’intesa definitiva tra i club, invece, è arrivata sulla base di 13 milioni di euro più 5 milioni di bonus e l’interessamento della Viola non è nuovo, dato quello mostrato nella passata stagione. La dirigenza viola è convinta di poter dare una svolta alla carriera di un giocatore che ha vissuto una stagione difficile, senza segnare nessuno gol di’ 19 presenze. Per questo Giuntoli ha deciso di cederlo per così dare la caccia a Khephren Thuram, il fratello della punta dell’Inter, Marcus, e figlio dell’ex difensore della Juve, Lilian, che tanto piace a Thiago Motta.

Nonostante tutto, i tifosi dell’Inter sono andati contro al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il caso “plusvalenze” è ancora fresco nella memoria dei tifosi della serie A e ora c’è chi torna a lanciare accuse nei confronti della Juventus ma anche di Commisso, presidente della Fiorentina. “La meravigliosa dirigenza della Fiorentina che spende 20 milioni di euro per Kean in scadenza, dopo aver ceduo alla Juve Chiesa e Vlahovic negli ultimi anni — le parole di un tifoso — Poi Commisso è sempre lì pronto ad attaccarli. A parole”.

Ma i tifosi della Juventus sono subito arrivati a rispondere sotto lo stesso post: “Che polli quella della Fiorentina che prendono Kean, classe 2000 con esperienza internazionale a 13 milioni — le sue parole — se si fossero svegliati qualche anno prima potevano prendere Pinamonti a 20 che ha giovato tra una squadra in zona retrocessione e l’altra”.