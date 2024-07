Euro 2024, Antonio Cassano difende Spalletti: "Lui un genio. Squadra senza palle, uno schifo"

02 luglio 2024 a

Dopo il fallimento della nostra Nazionale a Euro 2024, è cominciato il coro unanime dei tifosi italiani contro Luciano Spalletti. Tutti, tranne uno: Antonio Cassano. L'ex fantasista di Roma e Sampdoria ha difeso a spada tratta il ct azzurro, scagliandosi invece contro i giocatori che, a suo dire, non sarebbero stati all'altezza della competizione europea. "Facciamo caz***e, questa è la realtà dei fatti - ha spiegato l'ex giocatore -. Abbiamo fatto schifo. Senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza p***e, senza niente. In Italia si pensa a speculare, a non voler giocare eppure in panchina avevamo un genio. Ovviamente - ha poi aggiunto - il mister più di questo non poteva fare perché poi nella realtà quei mezzi giocatori che dicono che sono buoni, che dovrebbero venir fuori e, invece... Facciamo caz***e".

L'ex talento barese ci aveva visto lungo, tanto da avvertire lo stesso Spalletti del guaio in cui si stava per cacciare. "Lo avevo detto al mister che la Nazionale era scarsa e sarebbe stata una bella gatta da pelare, ma sarò sempre al suo fianco perché è un genio".

Cassano si è poi scagliato contro i media italiani colpevoli, secondo lui, di aver esagerato nelle critiche rivolte agli azzurri. "La cosa più schifosa sono le offese di qualche giornale - ha dichiarato l'ex Inter -. La cosa più schifosa e scandalosa è che qualche giornale si permette di offendere o offendere personalmente sia il mister sia i ragazzi con dei titoloni. Questi si devono vergognare". Giocando così, per Cassano, la Nazionale non ha futuro: "Se deve offrire questo allora io ve lo dico, cioè è di nuovo in pericolo il Mondiale".