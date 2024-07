Euro 2024, la follia del ct tedesco Nagelsmann: musica a palla e guardie a cavallo contro le "spie"

04 luglio 2024 a

Sono i padroni di casa. E sono la Germania. Ovvio, dunque, che siano tra i favoriti di Euro 2024. E proprio i tedeschi domani, venerdì 5 luglio, apriranno i quarti di finale del torneo nella partitissima contro la Spagna a Stoccarda, altra grande favorita per la vittoria finale. Insomma, una partita da tutto per tutto.

E proprio per la delicatezza della situazione, il ct tedesco Julian Nagelsmann sarebbe letteralmente ossessionato dalle spie che si aggirerebbero nei pressi del centro di allenamento della selezione teutonica. E proprio per contrastare le possibili azioni delle presunte spie, Nagelsmann ha dato disposizioni a tratti grottesche. Per intendersi, come riferisce la Bild, c'è la musica sparata a volume insostenibile appena un volto sconosciuto si trova nei pressi del centro di allenamento. Tra i brani sparati "a palla", anche Cheri Cheri Lady dei Modern Talking.

Tutto ciò avviene ad Herzogenaurach, piccolo paese della Baviera, sede del ritiro dei tedeschi e dove, in questi giorni, gironzolano per ovvie ragioni moltissimi giornalisti spagnoli. Peccato che ci siano anche i residenti, esasperati dai tarli di Nagelsmann: alcuni di loro hanno denunciato come vengono subito avvicinati da guardie private quando si trovano nei pressi del ritiro tedesco, circostanza confermata anche da alcuni giornalisti della Bild, che hanno raccontato come anche le guardie mettano musica ad alto volume usando i loro smartphone. A rendere il fortino tedesco inespugnabile, infine, una squadra di polizia a cavallo, schierata dalle autorità tedesche proprio per difendere la loro squadra. Una sorta di impazzimento generale...