Euro 2024, Demiral sospeso per due turni? Insorge Erdogan: "E l'aquila della Germania?"

05 luglio 2024 a

a

a

Il gesto dei Lupi Grigi con cui Demiral ha accompagnato l'esultanza nello storico ottavo di finale vinto dalla Turchia contro l'Austria è diventato un caso politico e anche un caso sportivo. Per Demiral sono scattati due turni di stop. Di fatto per Vincenzo Montella dover fare a meno del giocatore per due turni e dunque anche nei quarti di finale è certamente una batosta. Ma è sul fronte politico che l'affare si ingrossa. La sanzione e' stata motivata con "la violazione delle basilari rigore di condotta, per aver usato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver danneggiato la reputazione del calcio".

Da Ankara si e' appreso che la federcalcio turca aveva inviato un fascicolo a difesa di Demiral, sostenendo che quel gesto "ha un'origine millenaria e unisce diversi popoli turchi dell'Asia Centrale e la gente dell'Anatolia". "Un gesto che ha forti radici storiche e culturali, che non puo' essere ricondotto ad alcuna connotazione politica, bensi' all'identita' turca", e' la tesi della Turchia, riportata dai media. Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan volerà in Germania per assistere ai quarti di finale tra Turchia e Olanda.

Esultanza col gesto del lupo grigio, bufera ad Euro 2024: Turchia-Austria è un caso politico

Una mossa per far sentire non solo il sostegno del popolo turco alla squadra, ma anche per stare vicino al giocatore finito al centro di un caso che di sportivo ha ben poco. Il movimento noto come "Ülkücü" o "lupi grigi" è legato agli alleati politici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’ultranazionalista MHP in Turchia. Demiral ha detto che voleva solo esprimere che era orgoglioso di essere turco e che non c’era alcun messaggio nascosto dietro questo gesto. Ma la Uefa ha deciso per lo stop che sta scatenando una slavina di polemiche. E la tv turca, quella di Stato, ha definito "vergognosa" la decisione dei vertici del calcio europeo di tenere per i quarti e l’eventuale semifinale fuori dal campo Demiral. Ma a far deflagare ancora di più il caso è stata una semplice domanda (provocatoria) di Erdogan: "E allora come la mettiamo con l'aquila sulla maglia della Germania? Qualcuno critica il fatto che i tedeschi hanno le aquile sulle loro maglie? O i francesi perché hanno un gallo come simbolo? Merih ha solo mostrato il suo entusiasmo per questa immagine".