Mourinho lo colpisce e l'allenatore sviene: caos in Turchia

Non una partita come le altre, ma il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, vinto dagli ospiti per 2-1 e match valido per la Coppa di Turchia. La squadra di Mourinho è incappata nel k.o. e proprio il portoghese è stato autore di un gesto non da ‘Special One’.

Alla fine di una partita nervosa, condizionata da tre espulsioni, è scattata la rissa tra le panchine che ha obbligato all’intervento della polizia in tenuta antisommossa in campo. La colpa però è proprio di Mou, che a fine partita ha letteralmente preso per il naso il collega Okan Buruk. L’allenatore è così cascato a terra, ed è rimasto con le mani sul volto, facendo finta platealmente di essere dolorante. E così è scattato il parapiglia.

Spinto, manate, la situazione è degenerata subito tanto che ha obbligato all’intervento dell’arbitro, costretto a estrarre tre cartellini rossi in contemporanea a tre giocatori delle due panchine. Alla fine il derby di Coppa di Turchia si è chiuso con uno spettacolo indegno, l’ha spuntata la squadra di Osimhen, che in 27 minuti ha indirizzato la gara e di fatto lanciato i suoi in semifinale. Non è bastato ai padroni di casa la rete della bandiera di Szymanski.