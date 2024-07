Sinner travolge Kecmanovic: la schiacciata che fa impazzire Wimbledon

05 luglio 2024 a

Ventuno minuti per vincere il primo set. Basterebbe questo per inquadrare il dominio di Jannik Sinner contro il serbo Miomir Kecmanovic, spazzato poi via tre set a zero (6-1 6-4 6-2) in poco più di un'ora e mezza. L'azzurro numero 1 al mondo approda così alla seconda settimana di Wimbledon e agli ottavi attende uno tra Denis Shapovalov e Ben Shelton.

Risultato mai in discussione per Jannik, che ha trasformato l'incontro in un monologo sin dalle prime battute. Il copione è stato totalmente diverso dal match con Berrettini: Sinner è stato superiore sotto ogni punto di vista, dal servizio (una sola palla break offerta nell'ultimo game e annullata con un dritto incrociato chirurgico) allo scambio da fondo. Il n. 1 al mondo raggiunge così gli ottavi dei Championships per il terzo anno di fila.

L'esigente pubblico britannico ha accolto i colpi spettacolari del rosso di San Candido con genuino stupore, come quando riesce a schiacciare un lob dell'ex "nuovo Djokovic" ad altezze siderali, andando poi agevolmente a chiudere il colpo tra gli applausi generali.

"Sono soddisfatto della mia prestazione - commenta a caldo Sinner, sempre misurato -. È stata una giornata impegnativa sul Campo Centrale, sono contento di aver finito in fretta, pronto a recuperare per il prossimo turno". "Tornare qui - dice - è bellissimo, è il posto più speciale per giocare a tennis. Con il mio team stiamo lavorando tantissimo per essere in questa posizione, c'è sempre qualcosa da migliorare giorno dopo giorno, anche come persona. Negli anni ho imparato a fare amicizia con l'erba, a essere molto gentile con questa superficie. All'inizio faticavo, ma anno dopo anno sto migliorando. Essere felici sul campo è la cosa più importante"