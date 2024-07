Juventus, bufera sul nuovo acquisto Di Gregorio: "È un tifoso dell'inter"

06 luglio 2024 a

Venerdì 5 luglio è stato presentato il nuovo portiere della Juventus. SI tratta di Michele Di Gregorio, ex numero uno del Monza e tra i migliori nella passata stagione. L'ex Novara diventerà de facto il titolare della Vecchia Signora, con Wojciech Szczęsny che potrebbe accasarsi in Arabia Saudita per concludere la sua carriera a fior di milioni. L'operazione è costata ai bianconeri circa 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi. "Un percorso duro, partito da lontano, dalla Serie C. Neanche pensavo che sarei potuto arrivare. Poi oggi sono state emozioni forti proprio per questo, un raggiungimento importante ma so che deve essere un punto di partenza", ha commentato Di Gregorio.

Ma non tutti i tifosi bianconeri sono entusiasti del nuovo acquisto. Ad alcuni infatti non è sfuggito un dettaglio della presentazione ufficiale di Michele Di Gregorio. E l’indizio si trova sui social. "Ciao a tutti i tifosi bianconeri. Sono contentissimo di essere qua e non vedo l'ora di iniziare", questo il video messaggio del nuovo acquisto juventino rivolto ai supporter bianconeri. Ma alcuni hanno fatto notare che l'ex Monza non ha mai esclamato "Forza Juve". E, secondo i più maliziosi, il portiere non lo avrebbe pronunciato proprio perché è un noto tifoso dell'Inter. Di Gregorio, infatti, non ha mai nascosto la sua fede nerazzurro. E ha sempre confessato che il suo idolo è Samir Handanovic, ex portiere del Biscione.

""Forza juve" frase che dicono tutti i nuovi acquisti, ma noi dovevamo prendere un portiere interista, giusto così", ha commentato Gianmarco su Instagram. Dello stesso avviso anche Stefano: "Non sento il forza Juve, cuore nerazzurro". Non un buon inizio per il nuovo acquisto della Juventus. Ma il tempo e il modo per far ricredere i propri tifosi di certo non manca.