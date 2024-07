Milan, Paulo Fonseca gela i tifosi: "Non ci saranno tanti rinforzi"

08 luglio 2024 a

“So di avere una grande responsabilità, ma ho grande fiducia di poter far vincere il Milan. Credo molto nei giocatori che abbiamo. Non è una novità che abbiamo bisogno di altri giocatori per migliorare la squadra”. Si è presentato oggi, lunedì 8 luglio, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Mourinho ultimo portoghese a vincere lo scudetto in Italia? Io voglio vincere nel Milan — le sue parole — Il Milan ha la storia di avere un calcio offensivo, voglio una squadra dominante, reattiva, che non lascia giocare gli altri. Voglio costruire una squadra che renda orgogliosi i tifosi, per me è importante costruire una squadra con una mentalità forte”. Per poi parlare di mercato e non lasciare felicissimi i tifosi rossoneri: “Non ci serviranno tanti rinforzi, ma pochi. Ci sono un paio di posizioni nelle quali possiamo migliorare”.

Poi Fonseca ha toccato il tema-punta: “Il numero 9? Sappiamo di aver bisogno di un attaccante, stiamo cercando quello con le caratteristiche giuste — le sue parole — dobbiamo avere un attaccante forte negli ultimi 30 metri, sappiamo chi vogliamo, speriamo di averlo qui a breve”. Infine in merito al gap con l’Inter, Fonseca ha detto: “Posso promettere che lotteremo per vincere, l’Inter è una delle squadre più forti, ma dobbiamo giocare con coraggio e senza paura. Leao è un giocatore importante, decisivo, mi aspetto un giocatore motivato, è giovane e possibilità di imparare tutti i giorni”.

Sulla difesa: ”Ho studiato la squadra, non voglio fare paragoni col passato, ma guardo cosa c'è da migliorare — aggiunge il portoghese — Sul piano difensivo sicuramente si può fare di più, perché noi vogliamo costruire una squadra più aggressiva, che tiene gli avversari più lontani dalla porta. Abbiamo dei buoni difensori, non penso sia un problema di qualità individuali. La priorità in questo momento è l’attaccante. Ce ne serve uno che sappia giocare negli ultimi 30 metri, con pochi spazi a disposizione”. Il tempo dirà, intanto però i tifosi sono scettici e la Curva Sud non si presenterà al raduno di lunedì, in programma alle 17: "Voglio far capire loro che noi saremo una squadra ambiziosa, che giocherà sempre per vincere — dice ancora Fonseca — So qual è la mia responsabilità, so che devo convincerli, ma sono sicuro che ci sosterranno sempre. Tutti insieme saremo più forti".