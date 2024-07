Djokovic, l'attacco frontale di Rune: "Sappiamo tutti cos'è successo", esplode il caso a Wimbledon

09 luglio 2024 a

a

a

Una reazione al limite dell’incredibile, ma anche tipica di una leggenda del tennis che, se beccato, non le ha mai mandate a dire. Novak Djokovic è passato contro Holger Rune agli ottavi di Wimbledon e se la vedrà mercoledì contro Alex de Minaur. Il suo sfogo lunedì sera per dei presunti “boo” ricevuti durante la partita non è passato inosservato. Vendicandosi del pubblico a suo dire irrispettoso nei suoi confronti durante il match degli ottavi. Anche se c’è chi pensa che il modo del pubblico di sostenere Rune sia del tutto nella norma e non un attacco all’ex numero uno serbo. E intanto Rune, chiamato in causa sulla clamorosa reprimenda di Djokovic, ha spiegato così: "Sappiamo tutti cosa è successo: gridavano il mio nome — le parole del danese — Ma non credo che abbia avuto un ruolo importante nella partita. È arrivato un grande supporto per entrambi i giocatori".

Proprio per questo Djokovic ha poi quasi ululato al momento di dare la buonanotte dicendo "gooood night", e imitando i versi dei tifosi. L’intervistato ha provato poi a stemperare i toni dicendo che la folla stesse gridando "Ruuuuune", e non fischiando lui, ma il serbo non ci ha creduto: "No, no, no. Non lo accetto — le sue parole — So che stavano tifando per Rune, ma è una scusa anche per fare "booo" a me. Ascoltate, sono nel tour da più di 20 anni e conosco tutti i trucchi. Mi concentro sulle persone rispettose che pagano il biglietto, amano il tennis e apprezzano i giocatori. Ho giocato in ambienti molto più ostili, fidatevi… voi non potete mancarmi di rispetto”.

Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune



“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”



“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”







pic.twitter.com/pdnFFQwiGm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2024

Dopo la partita Rune ha provato a spiegare la questione dei “boo”. "Tutto è iniziato agli US Open, la prima volta che ci siamo affrontati, quando il pubblico cantava il mio nome e suonava un po' come ‘boo…’ — le sue parole — Poi ci siamo affrontati molte altre volte, come in Italia e in Francia dove non pronunciano il mio nome allo stesso modo e le cose sono state diverse. Ora siamo in Inghilterra. Se non sai bene cosa stava succedendo, probabilmente suonava come ‘boo'. Ma sappiamo tutti cosa è successo: ripeto, era il mio nome. Ha giocato così tante partite dall'ultima volta che mi ha affrontato…".

Alla fine, il danese ha provato a mitizzare l’accaduto "Se non si ricordasse quanto accaduto, probabilmente per lui sarebbe potuto suonare diversamente — ha concluso — Ma non credo che abbia avuto un ruolo importante nella partita. Era semplicemente migliore di me oggi. Che il pubblico fosse questo o quello… penso che sia stato di grande supporto per entrambi i giocatori, a dire il vero. Lo hanno esaltato quando ha fatto buoni punti. E mi stavano supportando. Insomma belle scene sul centrale".