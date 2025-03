Novak Djokovic sconvolge il pubblico: sulle sue mani...

Gli impacchi presenti all'interno dei guanti hanno agito sul corpo di Novak attraverso il contatto con le estremità e con i polsi, abbassando l’alta temperatura del corpo di Nole, poi tornato a giocare in condizioni nettamente più decenti, resistendo alle condizioni ambientali piuttosto umide che nei giorni scorsi hanno colpito durante il gioco tennisti come la britannica Emma Raducani e il già citato Dimitrov. Niente panno freddo al collo per Nole, ma questi guanti che si è poi strofinato anche sul volto e dietro la testa.

Il caldo di Miami è infernale, per questo i tennisti che stanno competendo nel torneo Atp locale cercando di trovare rimedio con del refrigerio come possono. Così sta facendo anche Novak Djokovic , che in una pausa e l’altra del match vinto contro Korda, che ha portato il serbo in semifinale contro il bulgaro Dimitrov, si è messo degli strani guanti blu alle mani. Si trattavano di speciali muffole con all'interno del ghiaccio (o gel refrigerante), che hanno la funzione di raffreddare la temperatura corporea.

Dopo la vittoria, poi, il tennista ha commentato questa innovazione: ”La utilizzavano anni fa, può abbassare la temperatura corporea in circa 30 secondi — le sue parole —. Influisce sull'afflusso del sangue, non so perché non venga usato da più persone. Novak è avanti a tutti quando si tratta di tecnologia, è qualcosa di speciale". Un accessorio accessibile a tutti, acquistabile per meno di 50 euro e che funzionano anche per impacchi caldi, utili per sgonfiare dolori a polsi, mani, dita, ma anche per tunnel carpale, artrite, gonfiori, e chemioterapia.