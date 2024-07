Wimbledon, apprensione per Sinner: "Mi gira la testa", partita sospesa per 10 minuti

09 luglio 2024 a

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev è stata di certo una delle partite più belle di questa edizione di Wimbledon. Scambio dopo scambio, i due giovani fuoriclasse hanno dato sfoggio di un tennis mozzafiato, con palle corte, pallonetti e passanti a non finire. Il primo set è andato all'azzurro; il secondo, invece, al russo. Ma al terzo il match è andato molto vicino alla conclusione. Complice un misterioso problema fisico per il numero uno al mondo.

Dopo aver subito un break da Medvedev, Sinner si avvicina al giudice di linea e chiede l'intervento del fisioterapista. L'altoatesino spiega che sente dei giramenti di testa. Gli viene misurata la pressione con un saturimetro e il medico entra in campo. Poi entrambi si recano negli spogliatoi. Scorrono i minuti e aumenta la preoccupazione, ma l'azzurro è ancora dentro. Nessuna novità.

Dopo ben 12 minuti di interruzione, un lungo applauso del pubblico accompagna il rientro in campo del numero uno al mondo. Ma sono ancora da verificare le condizioni di salute dell'azzurro. Anche sui social c’è apprensione per Sinner. "Spero che Sinner stia bene perché questa è una partita potenzialmente affascinante.", scrive Marina su X. Più ironica, invece, Daniele: "Barcollo ma non mollo". Ma c'è anche chi sostiene che si tratti di una mossa per distrarre l'avversario, dato cheMedvedev sembrava essere più in palla dell'altoatesino. "Che scenata", commenta Dante,