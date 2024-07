Euro 2024, Kylian Mbappé: "Non c'è altro da dire", cosa gli scappa di bocca dopo la figuraccia

10 luglio 2024 a

Non è stato l’Europeo di Kylian Mbappé. La Francia è caduta di rimonta contro la Spagna e oggi, mercoledì 10 luglio, farà ritorno a casa. Il francese invece, mai in condizione, è stato umiliato dal 16enne Yamal, che in campo ha trovato un gol a giro identico a quello segnato sempre contro la Francia, in Ungheria, agli Europei Under 17. Mbappé è stato ferito da Nacho, che gli ha rubato tempo, spazio, dimensione, in una marcatura tanto intelligente quanto efficace.

Ora lo attende il Real Madrid, conscio perché che il calciatore dovrà ritrovare la condizione. L’aver poi scambiato la sua maglietta con un calciatore spagnolo, tra primo e secondo tempo, ha mandato su tutte le furie i tifosi perché, secondo una regola non scritta del calcio, si tratterebbe di un modo per consegnarsi al ‘nemico'. Insomma, di male in peggio.

Lamine Yamal ridicolizza Rabiot (e la Francia) in mondovisione: il gesto è chiarissimo

La reazione pure di Kylian, al gol di Yamal, dice tutto: al tiro a giro del giocatore del Barça ha mosso le labbra e si è stampato sul viso la faccia di uno che ha capito che non è serata per sé e per i suoi. Al triplice fischio ha camminato da solo nel cerchio di centrocampo, si è guardato intorno, diretto verso la panchina piano piano, preso una borraccia e bevuto un sorso d'acqua, guardando nella direzione della Spagna che ha fatto festa mentre a lui è sembrato di mandare giù cicuta. E a fine gara ha ammesso la debacle: ”È stato un fallimento, non c'è altro da dire — le parole di Mbappé — Puntavamo al titolo, non siamo riusciti nemmeno ad arrivare in finale. La Spagna ha giocato meglio di noi, quindi hanno meritato di qualificarsi. Quanto a me, ho bisogno di riposare".