Zirkzee, addio Milan: tifosi rossoneri furiosi, fa al Manchester United

La prima telenovela di questa sessione di calciomercato si è appena conclusa: Joshua Zirkzee si trasferisce al Manchester United. L'ex Bologna ha accettato la corte dei Red Devils, dopo che a lungo si era parlato di un suo possibile passaggio al Milan o alla Juventus. Ma le tantissime sterline hanno giocato un ruolo chiave nella trattativa, impedendo di fatto una sua permanenza nel nostro campionato.

L'attaccante olandese vola in Inghilterra per poco meno di 40 milioni di euro, cifra che più o meno corrisponde alla clausola rescissoria fissata dal Bayern Monaco, squadra proprietaria del suo cartellino. La trattativa con il Milan in particolare si era arenata per l'indisponibilità dei rossoneri a pagare i 10 milioni di euro di commissioni richiesti dall'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. Un ostacolo che non ha fermato lo United, anzi ne ha favorito l'inserimento. E sui social i pareri dei tifosi rossoneri sono discordanti: c'è chi parla di "grande occasione perduta", chi di "giocatore sopravvalutato" e addirittura "pallottola schivata". Ma quasi tutti criticano le strategie della proprietà americana di Gerry Cardinale.

Come riporta Fabrizio Romano, il Manchester United non pagherà la clausola rescissoria da 40 milioni di euro in un'unica soluzione. Al contrario verserà un ammontare leggermente superiore con modalità di pagamento differenti e rate spalmate su tre anni. Accordo totale con l’attaccante olandese, che firmerà un contratto di 5 anni con opzione. E formerà con l'ex atalantino Rasmus Højlund una delle coppie d'attacco più giovani e promettenti di tutto il panorama calcistico europeo.

Zirkzee come Donnarumma? Quel precedente che inquieta Milan e tifosi

Zirkzee è reduce da una strepitosa stagione con il Bologna dell'ex allenatore Thiago Motta. L'attaccante olandese non è soltanto riuscito a portare la squadra emiliana in Champions League. Ma ha anche collezionato un ottimo score personale: 11 gol e 4 assist in 34 presenze in campionato. Un risultato che non è passato inosservato in Olanda. Anche se in extremis, Zirkzee è stato convocato dalla sua nazionale per disputare Euro 2024. Gli Orange sono arrivati a un passo dalla finale. Ma si sono dovuti arrendere al gol sul finale di partita dell'inglese Ollie Watkins.