Wimbledon, Jasmine Paolini in finale: punto-delirio, Vekic ko

Immensa Jasmine Paolini. La 28enne tennista italiana arriva in finale a Wimbledon, così come fatto poche settimane fa al Roland Garros, confermando di aver fatto in questo 2024 il definitivo, e clamoroso, salto di qualità. Sconfitta al terzo set la croata Donna Vekic, al termine di un match iniziato male ma recuperato con straordinaria tenacia e determinazione.

Il primo set per la formalmente numero 7 del ranking mondiale (posizione destinata a salire da lunedì) è un calvario: la Vekic bombarda e la travolge 6-2. Non sembra esserci gara, ma la Paolini recupera come per magia gioco, idee, sangue freddo e braccio e si riporta in parità vincendo il secondo per 6-4. Il terzo e decisivo set è una sarabanda di emozioni, con scambi sudatissimi e palle giocate al limite da entrambe le tenniste. L'equilibrio è estremo e si arriva così, quasi naturalmente, al tie-break.

L'impressione è che possa vince esclusivamente chi riuscirà a non sbagliare la palla più pesante, perché le due rivali sono alla pari, punto dopo punto. La Vekic spreca tre palle match e sul 9-8, alla prima occasione utile, l'azzurra indovina il punto della gloria. Stremata per la fatica e la felicità, ora il folletto di Castelnuovo Garfagnana avrà qualche ore per recuperare energie e lucidità. In finale affronterà la vincente tra la kazaka Rybakina, numero 4 al mondo, e la sorpresa ceka Krejcikova. Con l'aliena Swiatek e le fortissime Gauff e Sabalenka rimaste a guardare, l'impresa non appare più impossibile.