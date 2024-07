Wimbledon, Djokovic in finale. Musetti da applausi: veronica e rovescio

Novak Djokovic, che ha già vinto 7 volte Wimbledon, vola in finale del torneo londinese dopo aver battuto Lorenzo Musetti in semifinale. Il 37enne serbo e numero due Atp ha battuto in tre set l’italiano di 22 anni (numero 25 Atp) 6-4, 7-6 e 6-4. Djokovic incontrerà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 Atp, che in precedenza aveva battuto il russo Daniil Medvedev (numero 5 Atp) in 4 set. Nonostante la superiorità di Djokovic, Musetti sul campo ha mostrato alcuni sprazzi del suo talento. Due punti in particolare hanno fatto alzare in piedi il pubblico del Centrale: una veronica e un rovescio d'alta scuola.



