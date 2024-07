Kate Middleton, il "miracolo" di Djokovic: colpo di scena a Wimbledon

13 luglio 2024 a

a

a

Sin dall'inizio di questa edizione di Wimbledon, in molti si sono interrogati su Kate Middleton. Da anni, infatti, la principessa del Galles aveva abituato il pubblico londinese a presenziare le finale del grande slam su erba. Ma dopo l'annuncio della grave malattia questa bella ricorrenza rischia di essere bruscamente interrotta. E così doveva essere. Fino a sabato 13 luglio, quando un annuncio di Buckingam Palace ha infranto tutti i pronostici.

Kate Middleton, la principessa del Galles, presenzierà domenica 14 luglio alla finale maschile del torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato Buckinngham Palace, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di questa possibilità. Quella di domani sarà la seconda apparizione in pubblico di Kate in un mese. La prima è stata lo scorso giugno in occasione della parata 'Trooping the colour' per il compleanno del re, dopo l'intervento all'addome e poi dalla diagnosi di cancro rivelata a marzo.

"Vita stravolta, è su un piano del tutto diverso": Kate Middleton, la rivelazione di Caprarica

La finale maschile di questa edizione di Wimbledon vedrà sfidarsi Carlo Alcaraz e Novak Djokovic. Il serbo ha infatti sconfitto in semifinale l’italiano Lorenzo Musetti, autore di un'autorevole prestazione. L'ex numero uno al mondo ha poi promesso di alzare ancora una volta il trofeo. E ha augurato ai suoi rivali un futuro ricco di successi.... Una volta che però avrà appeso la racchetta al chiodo. "Sarà una grande battaglia, Alcaraz è un giocatore fortissimo che merita tutti i suoi successi e altri ne raccoglierà, magari non domenica, ma tra una quindicina d'anni, quando mi ritirerò".