Milan, il mercato decolla: in arrivo l'euro-bomber dopo Morata

19 luglio 2024 a

a

a

È un Milan scatenato sul mercato. Con la voglia di fare bene dopo una stagione difficile e di prendere giocatori di valore che possano alzare il livello della rosa. Dopo aver chiuso per Alvaro Morata, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, i rossoneri vogliono piazzare il secondo colpo in attacco prendendo Niclas Fullkrug dal Borussia Dortmund, raddoppiando così le punte a disposizione di Paulo Fonseca e aggiungendo chili e centimetri a un attacco ancora leggerino.

I dialoghi tra il Milan e l’entourage del giocatore sono stati avviati da qualche giorno e nelle ultime ore si sarebbe anche raggiunto un accordo sull'ingaggio.

Lautaro Martinez contro Morata, un derby mondiale: tam-tam a Milano

Ora però, secondo Sportmediset, sarà da trattare col Borussia Dortmund, proprietario del cartellino, che per cedere il suo giocatore chiede noumeno di 15 milioni. Si tratterà, con la certezza che il Milan non vuole spendere cifre folli per l’attaccante della Nazionale.

Milan, l'ultimo nome caldo per il centrocampo: si chiude per Samardzic?

In caso di arrivo del tedesco, Fonseca potrebbe anche immaginare un modulo a due punte. Nel mentre l’a.d. Giorgio Furlani ha spiegato che “non ci focalizziamo su un solo giocatore e valutiamo l'opportunità migliore”. Oltre a Fullkrug, in lista ci sono anche Fofana e Samardzic, Pavlovic ma anche Hermoso. Dove la trattativa riuscirà a svilupparsi meglio, arriverà la fumata bianca. Sarà un mercato di ritocchi, ma anche di cessioni. Come quella di Jan Carlo Simic, che sembra diretto all’Anderlecht dopo l’offerta di tre milioni arrivata alla società rossonera. Il difensore, in gol all’esordio nello scorso campionato contro il Monza, potrebbe dunque approdare in Belgio e non rimanere a Milano per giocare come capitano della formazione rossonera Milan Futuro, pronta all’esordio nel campionato di Serie C.