Inter, "il bomber da 50 milioni di euro": ecco chi arriva

Dieci giorni fa, nelle ore immediatamente precedenti al derby di Coppa Italia contro i rossoneri, i dirigenti interisti hanno avuto un nuovo contatto con gli uomini legati a David, il cui agente è Nick Mavromaras . Un contatto per capire l’evoluzione della situazione intorno al giocatore in scadenza con il Lilla.

Attaccante cercasi in casa Inter con vista sulla prossima stagione. Prima c’è un Triplete da inseguire, poi si penserà al nome che faccia scaldare il popolo nerazzurro, dato che Arnautovic e Correa molto probabilmente saluteranno Milano. Il nome che scalda sempre è quello di Santiago Castro del Bologna, ma nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, si è scaldata la pista che porta a Jonathan David , attaccante del Lilla a lungo inseguito in passato anche dal Milan .

Nessun club al momento si è avvicinato alla richiesta di partenza di David, un ingaggio da 8 milioni di euro netti e una commissione pesante per il trasferimento (si parla addirittura di due cifre, 10 milioni). Numeri che hanno fatto dubitate in tanti, nonostante gli interessi di Barcellona, Arsenal e Juve. I nerazzurri studiano un’offerta e sono pronti a offrirgli un ingaggio da 5 milioni netti a stagione (quasi 10 milioni lordi), per un contratto di durata quinquennale. Più su difficilmente Marotta e Ausilio potranno spingersi, considerando ad esempio che Thuram guadagna gli stessi soldi ed è un inamovibile dell’attacco.

L’altro nome per l’esterno che interessa è quello di Luis Henrique. I dirigenti dell’Inter hanno avuto modo in settimana di incontrare a Monaco di Baviera i colleghi del Bayern, l’altra squadra che aveva mostrato interesse per l’esterno del Marsiglia. La novità è che i tedeschi non sono così caldi sul giocatore. Quasi un via libera per proporre un’offerta di 30 milioni di euro. Anche se prima l’obiettivo è l’attaccante.