Nicolò Fagioli intercettato, uno choc: cosa diceva su Morata

Tra gli escamotage pensati per racimolare liquidità, uno è decisamente impressionante: Fagioli, sintetizza la Gazzetta dello Sport, " proponeva Rolex da comprare a costi vantaggiosi e rivendere in fretta a prezzo più alto". In questo senso, spiegano gli inquirenti, tirava in ballo proprio il nome del 33enne attaccante spagnolo, che in questa stagione era passato dall' Atletico Madrid al Milan e che da gennaio gioca in Turchia, con il Galatasaray .

Nelle carte, c'è una conversazione con l'ex compagno di Nazionale nella Under 21 Nicolò Armini: "C’è l’opportunità di guadagnare soldi e ti spiego come. Un mio compagno deve prendere 40mila di premio e vuole comprarsi un Rolex. Siccome non gli accettano contanti, in spogliatoio chiedeva se qualcuno gli pagava l'orologio e lui per il favore dava soldi in più. Se a te interessa...". Stesso schema utilizzato con Gabriele Boloca e Volpatto: "L’ho già fatto con Turati e Russo, abbiamo guadagnato tanti soldi senza fare nulla, solo il bonifico alla Rolex". Con Alberto Esposito fa il nome di Alvaro: "Io tramite Morata trovo i Rolex a molto meno e poi me li rivende. Vado avanti da un anno con lui a fare questo investimento. E siccome ho il massimale da solo stavolta non posso farlo da solo. In due-tre mesi ci ritornano i soldi". Il capitano della Spagna campione d'Europa un anno fa, spiega la Gazzetta, "non compare tra i finanziatori di Fagioli ma viene citato come procacciatore di orologi".