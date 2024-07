Milan, diavolo scatenato: dopo Morata... un colpo da scudetto?

Pasquale Guarro 20 luglio 2024 a

È ufficiale, Alvaro Morata (31) è un nuovo calciatore del Milan e per gentile concessione di Yacine Adli, lo spagnolo indosserà il 7 sulla schiena. È già una gran bella notizia, l’ultima volta che a Milanello due calciatori hanno avuto un numero da contendersi, se la ricordano ancora molto bene, per via di quelle storie tese tra Kessie e Bonucci. Ma quelli sono ormai tempi lontani, adesso sta nascendo il Milan di Fonseca, una squadra che li davanti si candida a essere una delle più temibili dell’intero campionato.

Certo, come al solito molto dipenderà dalle lune di Leao, ma un tridente con il portoghese, Pulisic e Morata, può infilare l’avversario in qualsiasi momento. Andrà sicuramente trovato l’equilibrio, visto che anche qualche metro più indietro non mancano calciatori dalle spiccati doti offensive, cui si potrebbe aggiungere anche Samardzic (25). Insomma, serve un intenditore e infatti, un passettino alla volta, il Milan si sta avvicinando a Youssouf Fofana (25).

Sull’altra sponda del naviglio, invece, la questione attaccante verrà affrontata più avanti, ma verrà affrontata. Le situazioni sono diverse, i nerazzurri possono già contare sui titolari e sono alla ricerca di qualcuno che possa rimpiazzare Arnautovic. Albert Gudmundsson (27) è sempre tra i profili preferiti e un avvocato incaricato dai nerazzurri, al fine di farsi trovare pronti, sta studiando quella che sarà la difesa del calciatore, che a ottobre, in Islanda, sarà chiamato a rispondere in secondo appello all’accusa di molestie sessuali. Gudmundsson era stato assolto in primo grado. Intanto Gilardino lo ha tolto dal mercato: «Ce lo teniamo stretto, è molto felice con noi». Le registriamo come dichiarazioni di facciata.

Infine tanto tuonò che piovve. C’erano state diverse avvisaglie nella trattativa tra l’Inter e Tanner Tessmann (21), centrocampista statunitense del Venezia, e alla fine le alte richieste da parte dell’entourage del calciatore hanno spinto i nerazzurri alla ritirata. La Fiorentina ha deciso di virare su Andrea Colpani (25) del Monza. A inizio settimana l’approccio col club brianzolo. La valutazione è sui 15 milioni più bonus. Infine, attenzione alle scaramucce Atalanta- Juventus. A Bergamo sono molto alterati per quello che è stato il modo di porsi di Giuntoli in merito alla questione Koopmeiners (26) e hanno fatto sapere al calciatore che l’affare si farà solo alle cifre ritenute opportune da Percassi. Zero sconti.