Milan, l'Atletico Madrid gioca sporco: mercato, pronti a tutto contro i rossoneri

Il calciomercato è quel regno in cui basta un niente per ritrovarsi a pestare i piedi a qualcuno, anche rimanendo nei limiti di ciò che il regolamento consente. Tra interessi concreti e manovre di disturbo, la storia che riguarda le trattative è piena di dispetti e ripicche che rendono la trama più fitta e intrigante. Pare che Milan e Atletico Madrid si stiano candidando per entrare prepotentemente in questa dinamica innescata dalla questione Morata. I rossoneri, in pieno diritto, hanno trovato l’accordo con il calciatore spagnolo e versato ai colchoneros il corrispettivo previsto dalla clausola rescissoria. La faccenda, però, ha comunque indispettito gli spagnoli, che fino a quel momento non avevano in programma di dover lavorare sul centravanti. Sarà un caso, ma da quel momento, molti obiettivi del mercato rossonero, sono finiti nel mirino di Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Ai colchoneros occorre un difensore di piede mancino, l’esigenza è datata e non è una sorpresa.

La novità consiste nel constatare che tra i possibili profili d’interesse possa esserci adesso Pavlovic, difensore del Salisburgo per cui il Milan è già in trattativa. L’Atletico potrebbe infilarsi, vista la lentezza dei rossoneri nel procedere verso la chiusura. Può accadere, d’altronde i difensori forti in giro per l’Europa non sono tanti, se poi nello specifico ne cerchi anche uno di piede mancino... La questione però inizia a divenire sospetta quando, ancora l’Atletico, questa volta per il centrocampo, decide che forse Youssouf Fofana possa essere meritevole di un sondaggio. E quale club, almeno da una settimana, ha raggiunto già un accordo con il centrocampista del Monaco? Esatto, il Milan!

Ma li a pochi metri c’è la vetta e sarebbe un vero peccato non raggiungerla dopo tutto questo lavoro. E allora chiudiamo questo clamoroso tris: Niclas Fullkrug è in partenza dal Borussia Dortmund e il Milan pensa a lui come panchinaro di Morata per rinforzare il reparto offensivo. Ma dalla Spagna fanno sapere che forse, sotto sotto, anche all’Atletico potrebbe fare comodo ingaggiare il centravanti tedesco classe ‘93. Insomma, non c’è obiettivo di mercato rossonero che non interessi anche all’Atletico, e tutto dopo lo sgarbo Alvaro Morata, soffiato proprio dal Milan ai Colchoneros. La morale è chiarissima a tutti, nel calciomercato vince sicuramente il principio della vendetta rispetto a quello più nobile del porgi l’altra guancia.