Jannik Sinner, angoscia per il tennista: "Febbre e problemi al polso, non parte per Parigi"

Ore d'ansia per Jannik Sinner. Non solo un problema al polso, ma anche la febbre: il campione, dunque, si vede costretto a rimandare la sua partenza per le Olimpiadi che stanno per iniziare a Parigi. Una notizia che ha colto di sorpresa la delegazione azzurra, che si interroga sulle condizioni di salute del tennista altoatesino, numero 1 al mondo, che è chiamato ai giochi per disputare sia il singolo sia il doppio con Lorenzo Musetti.

Volo rimandato, insomma, il tutto dopo l'eliminazione a Wimbledon nella drammatica partita contro Daniil Medvedev, in cui il ragazzo di San Candido era stato colto anche da un malore. Dopo Wimbledon, Jannik era stato immortalato con la fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya, mentre si godeva qualche giorno di riposo al mare. Ora l'Italia è col fiato sospeso: a quattro giorni dall'inizio del torneo olimpico di tennis, in calendario per sabato 27 luglio sulla terra rossa del Roland Garros, Jannik Sinner, uno dei grandi favoriti, deve affrontare dei guai che tutti avrebbero voluto evitare.

Per inciso, il sorteggio del tabellone olimpico di tennis si terrà giovedì 25 luglio, il giorno in cui, ad ora, è previsto l'arrivo di Sinner a Parigi. Ad ora la sua partecipazione ai giochi non sarebbe in discussione, ma ovviamente restano dei dubbi in attesa di conferme ufficiali circa la sua agibilità.