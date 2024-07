Milan, il mercato è in difesa: ecco i due nomi nuovi per mister Fonseca

Federico Strumolo 25 luglio 2024 a

Strahinja Pavlovic (23) è il prescelto per la difesa del Milan. Non è ancora fatta per l’arrivo centrale serbo, ma la sensazione è che si possa chiudere nelle prossime ore. I rossoneri sperano di abbassare ulteriormente le richieste del Salisburgo, che comunque non si allontaneranno di molto dai 20 milioni di euro.

Paulo Fonseca aspetta con ansia e spera di ricevere presto buone notizie anche per Emerson Royal (25 anni). Quello con il Tottenham è un braccio di ferro, dato che gli inglesi continuano a chiedere 20 milioni per il terzino brasiliano, mentre il Diavolo non vuole spingersi oltre i 15 milioni. La questione più spinosa, comunque, riguarda il centrocampista francese Youssouf Fofana (25), in scadenza di contratto con il Monaco l’estate prossima. I monegaschi avrebbero alzato la richiesta oltre i 20 milioni di cui si parlava fino a pochi giorni fa, spiazzando il Milan. Più facile arrivare a Lazar Samardzic (22), per il quale i rossoneri puntano a inserire il cartellino di Tommaso Pobega (25), giocatore apprezzato dall’Udinese.

Lavorano principalmente in uscita, invece, Inter e Juventus. I nerazzurri sperano di monetizzare dalla cessione di Valentin Carboni (19): il Marsiglia insiste, l’Inter può accettare 35 milioni, ma solo mantenendo il controllo sul giocatore (inserendo una clausola per riacquistarlo a cifre superiori). La Vecchia Signora, dal canto suo, tratta per la cessione del difensore centrale Dean Huijsen (19), il quale però non è convinto di trasferirsi allo Stoccarda o al Bournemouth, gli unici due club che hanno presentato un’offerta a titolo definitivo (da 15 milioni più bonus). Per quanto riguarda il mercato in entrata, l’Inter è alla ricerca di un’occasione in prestito per la difesa: piace molto Jakub Kiwior (24), ma l’Arsenal non apre al prestito.

Attenzione al Napoli, che prova il sorpasso sull’Atalanta per Marco Brescianini (24): il Frosinone chiede 12 milioni. Vuole rinforzarsi in mezzo al campo anche la Fiorentina, che accelera per Andrea Colpani (25), in prestito con diritto di riscatto dal Monza, e tratta con il Chelsea per l’ex Inter Cesare Casadei (21), fuori dai piani dei londinesi. E le altre? La Roma chiude per il terzino sinistro Samuel Dahl (21), in arrivo dal Djurgarden per 4 milioni, e sogna il centravanti del Girona Artem Dovbyk (27), valutato 35 milioni e sul taccuino dell’Atletico Madrid, al Bologna piace Mohamed Abdelmonem (25), difensore centrale dell’El Ahly. Tra le piccole, infine, il Como parla con il Frosinone per Luca Mazzitelli (28), mentre il Lecce è vicinissimo a Filip Marchwinski (22), trequartista polacco del Lech Poznan.