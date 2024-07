Parigi 2024, Jannik Sinner? "Un problema molto pensate", gravi conferme sulle sue condizioni di salute

25 luglio 2024 a

Niente Olimpiadi per Jannik Sinner, costretto come ormai è arcinoto a rinunciare a Parigi 2024. Il tutto a causa di una brutta tonsillite. A sconsigliargli la partecipazione ai giochi lo staff medico. E l'altoatesino numero 1 al mondo non ha voluto correre rischi.

A parlare di quanto accaduto al ragazzo di San Candido, ecco anche Tathiana Garbin, capitano della squadra femminile di tennis italiana ai Giochi. La Garbin ha parlato in conferenza stampa allo Stade de Roland Garros a ridosso del via alle Olimpiadi, che inizieranno domani, venerdì 26 luglio.

E quel che emerge è a tratti preoccupante. "Il problema era talmente pesante che non era in condizione per essere qui, ne sono sicura – ha premesso -. Bisogna capire le situazioni. Jannik ci teneva tanto a questa competizione e credo che sia una cosa davvero al limite per lui".

E ancora, ha aggiunto: "So che per lui le Olimpiadi erano qualcosa di veramente importante, se non è qui è perché non poteva arrivarci. Poi questo è un torneo diverso, al primo turno devi arrivare super in forma e puoi permetterti di giocare la gara che sei a metà, ma almeno all'80%. E la sua intenzione è quella di vincere...".

Restano però impresse nella memoria alcune parole, "il problema era talmente pesante che non era in condizione di essere qui". Insomma, una brutta tegola. Un guaio che non ha lasciato scelta al campione, in barba a chi anche in queste ore per lui dolorose si è sentito in diritto di poter speculare, malignare, per certi versi addirittura calunniare.