Parigi 2024, follia dell'allenatore australiano: "Forza Corea!", lo cacciano dai giochi?

La vicenda che ha visto come protagonista Michael Palfrey ha dell'incredibile. Uno degli allenatori della squadra di nuoto dell'Australia per le Olimpiadi di Parigi rischia di essere cacciato a causa di un'intervista rilasciata a un Tv sudcoreana. Incalzato dalle domande dei cronisti asiatici, il tecnico si sarebbe augurato la vittoria dei Kim Woo-min, atleta sudcoreano che dovrà competere proprio con i ragazzi allenati da Palfrey. "Spero davvero che possa vincere - ha detto l'allenatore -, ma soprattutto spero che nuoti bene".

L'allenatore di nuoto ha poi concluso l'intervista con un bel "Forza Corea!". Esclamazione abbastanza imbarazzante dato che stava indossando proprio la divisa ufficiale della sua nazionale. La vicenda ha sollevato un polverone di proporzioni enormi all'interno della squadra australiana, con un comitato di crisi istituito all'istante mercoledì sera al Villaggio Olimpico per decidere una possibile sanzione nei confronti dell'allenatore, fino ad arrivare al clamoroso allontanamento. "Qualsiasi decisione che prendessimo due giorni prima dell'inizio delle gare deve tenere conto degli atleti", ha chiarito con cautela Anna Meares.

Ora Palfrey rischio grosso. "È molto dispiaciuto, capisce l'impatto dei suoi commenti", ha detto la capo delegazione, aggiungendo che l'allenatore si è scusato. Ma non è detto che sia sufficiente per salvarlo da un licenziamento che sarebbe davvero disonorevole, visto che si parla di amore patrio. Palfrey è uno degli otto tecnici presenti nella squadra australiana. L'allenatore in capo della delegazione australiana, Rohan Taylor, deciderà a breve eventuali provvedimenti disciplinari.