Parigi 2024, altro dramma per Rafa Nadal? Girano brutte voci alla vigilia dei giochi

Non solo Jannik Sinner, anche Rafa Nadal e Andy Murray sono arrivati giovedì alle Olimpiadi non al meglio delle loro condizioni. Lo spagnolo non si è allenato, lo scozzese ha rinunciato e giocherà solo il doppio prima di dire addio. Hanno annunciato il ritiro anche i giovani Holger Rune ed Elena Rybakina, ritirati dai Giochi per infortunio.

I fan però sono preoccupati per una rinuncia in singolo di Nadal, che giocherà sicuramente il doppio con Alcaraz, ma il singolare è un grande punto di domanda. Rafa, che doveva allenarsi con Sascha Zverev, ha saltato quella sessione e ha una vistosa fasciatura alla coscia che preoccupa moltissimo. “Non posso assicurarvi che Nadal giocherà — ha detto il suo coach Carlos Moya — ha avuto una battuta d’arresto e ha deciso di riposare. La cosa più responsabile è non forzare le cose”.

Insomma, per Rafa è l’ennesimo infortunio fisico degli ultimi due anni di carriera tormentati da problemi. Un grande spavento per tutti gli amanti del tennis che vorrebbero vederlo all’opera nel singolare nell’ultima Olimpiade della carriera. Il pensiero è che Nadal possa stringere i denti, quantomeno per assicurarsi un’ultima grande ovazione in un torneo così prestigioso. Ma se la coscia continuerà a fare così male le Olimpiadi perderanno un altro grande protagonista. Anche se, secondo Relevo, aleggia del pessimismo circa a una sua possibilità di giocare il singolare. Più probabile un doppio da giocare in coppia con Alcaraz.