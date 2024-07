Parigi 2024, la diretta: cerimonia e allerta attentati. E c'è il primo caso di doping

26 luglio 2024 a

Bloccata e frenetica in alcune zone, deserta e blindatissima a mano a mano che ci si avvicina alla Senna. Parigi si appresta alla Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi in un clima di sospensione, tra grandi misure di sicurezza e i monumenti più celebri senza turisti. Le grandi Avenue intorno all'Arco di Trionfo sembrano uscite da un film post catastrofico, mentre gli autobus del pubblico accreditato si muovono comunque lentamente verso il Trocadero. E poi ancora grandi code, con giornalisti di tutto il mondo in fila per provare a esser parte dell'esperienza olimpica. Anche questo sono i Giochi del 2024.

Ore 18.55 - Primo caso di doping: è un judoka iracheno

Primo caso di doping alle Olimpiadi: il judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen Sehen è risultato positivo al metandienone e al boldenone, steroidi androgeni anabolizzanti. Ad annunciarlo la International Testing Agency, specificando che il campione è stato raccolto durante un controllo il 23 luglio a Parigi. Il risultato è stato reso noto dal laboratorio antidoping solo ieri. L'atleta è stato sospeso fino alla risoluzione del caso e non potrà partecipare a qualsiasi attività olimpica ma potrà far ricorso. Adx 20240726T134010Z

Ore 18.36 - Gli atleti protestano: mancano alimenti al ristorante del villaggio

Esplode il menu-gate al villaggio olimpico di Parigi 2024. Gli atleti stanno infatti lamentando problemi di approvvigionamento al ristorante del villaggio, spingendo l'operatore Sodexo Live ad aumentare il volume degli ordini per alcuni prodotti. Come riportano alcune testate francesi, per primi sono stati gli sportivi britannici a boicottare la mensa, lamentando la mancanza di uova e pollo, ma anche di carne, servita secondo loro "troppo cruda". Secondo il Times gli atleti avrebbero chiamato uno chef apposta dal Regno Unito. “La delegazione britannica ha scelto di rafforzare i suoi team di ristorazione già presenti presso il centro situato fuori dal Villaggio con la presenza di un ulteriore chef per garantire il catering dei suoi atleti. "Ci rammarichiamo di questa decisione e siamo pienamente mobilitati per soddisfare tutte le esigenze di tutti gli atleti”, ha dichiarato Sodexo Live.

Ore 18.12 - Lunga code e controlli in zona Notre Dame

Lunga fila ai controlli vicino Notre Dame per accedere alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi, che si terrà sulla Senna. "Stiamo aspettando da 1 ora e 10 minuti", dice uno spettatore citato da Le Parisien. EST NG01 cba 261742 LUG 24