Juve, per Thiago Motta è un inizio da incubo: 3 gol dal Norimberga

Parte male l'avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. I bianconeri sono stati sconfitti 0-3 dal Norimberga nella prima amichevole stagionale giocata in Germania. Squadra di Miro Klose in vantaggio con Jander, nel finale le reti di Forkel e Janisch. Da segnalare per la Juventus, sullo 0-1, un rigore sbagliato da Vlahovic che ha colpito il palo.

"Non siamo riusciti a entrare in partita, nella ripresa è andata meglio e potevamo trovare il pareggio che avrebbe potuto cambiare partita, ma non è un'alibi. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Abbiamo fatto comunque una buona preparazione": sono queste le parole dell'allenatore capace di portare la scorsa stagione il Bologna in Champions League. TIfosi bianconeri delusi e perplessi sui social, ma anche auto-ironici: "A quanto è quotato 'Motta: Processo di Norimberga' sui vari giornali domani?", scrive un utente su X.

Il tecnico lancia anche due nuovi acquisti, Di Gregorio in porta e Thuram in mediana, e consegna la fascia di capitano a Locatelli. Poi è un'infornata di ragazzi rientrati dai prestiti (Barbieri e Gonzalez) o protagonisti in Next Gen (Comenencia e Hasa). Vlahovic parte fuori e in attacco comincia Sekulov, ma è in difesa che la Juve fa fatica. All'intervallo è rivoluzione con undici su undici. Tra i pali c'è Perin e davanti entra Vlahovic (in versione capitano), poi gli azzurri Gatti, Cambiaso e Fagioli oltre agli ultimi arrivati Cabal e Adzic.

"Possiamo controllare meglio il gioco, allungare la fase di possesso per organizzarci e stancare l'avversario - ha aggiunto Motta -. All'inizio della ripresa abbiamo fatto a tratti bene, nel primo tempo no. A causa di un po' di disorganizzazione abbiamo lasciato spazi. Il punto positivo di questo ritiro sono stati i giorni insieme e gli allenamenti insieme. Dobbiamo trovare il nostro miglior livello". Thiago Motta si è soffermato anche su qualche singolo: "Weah ha dato grande disponibilità per giocare in qualsiasi ruolo. E' una cosa importante perchè dà varietà nelle scelte. Giovani? Mi sono piaciuti tutti. Vedremo con il tempo chi riesce a mantenere questo livello e chi riesce ad alzarlo per restare con noi".

Infine l'ex allenatore del Bologna si è soffermato sul mercato, partendo da Matias Soulè, ormai prossimo al passaggio alla Roma: "Abbiamo parlato ieri con il ragazzo, mi ha chiesto di non partecipare alla gara oggi. Non ho nessun dubbio che costruiremo una squadra competitiva", ha concluso Thiago Motta. Anche Huijsen, intanto, ha salutato la Juve con un messaggio sui social, imminente il suo passaggio al Bournemouth.