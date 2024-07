Parigi 2024, se la ride Kim Jong-un: il terribile scivolone alla cerimonia di apertura

27 luglio 2024 a

La Corea del Sud non ha proprio digerito l'errore del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) di ieri nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024 che ha etichettato la loro delegazione come Repubblica Popolare Democratica di Corea nella trasmissione televisiva della cerimonia d'apertura. Un errore che la Corea del Sud non sembra tollerare in quanto come è ben noto quello è il nome ufficiale della Corea del Nord comunista. Secondo il Ministero dello Sport di Seul, si sta perfino cercando un incontro con Thomas Bach, il capo del Cio. E intanto chissà come se la ride Kim Jong-un, il dittatore comunista di Pyongyang...

E vuole far valere le proprie ragioni anche il Comitato Olimpico Nazionale sudcoreano che ha già annunciato che invierà una lettera di protesta affinché non accadano più episodi simili. Il Comitato Olimpico Internazionale sul suo account X South Korean aveva espresso il suo dispiacere: "Ci scusiamo sinceramente per l'errore commesso nel presentare gli atleti coreani durante la trasmissione della cerimonia di apertura".

Beh, sembra però che le scuse non siano bastate a far rasserenare gli atleti della Corea del Sud. Ricordiamo, infatti, ai lettori che i due stati sono divisi dalla guerra delle due Coree (1950-1953) e da allora sono separati da una zona demilitarizzata e fino a ora non è mai stato firmato un trattato di pace congiunto.