Anna Kalinskaya e Sinner, la maledizione continua: atroce beffa per la russa a Washington

Un periodo maledetto, per Jannik Sinner. Ma anche per la sua compagna, la russa Anna Kalinskaya. Già, quel che sta attraversando l'altoatesino lo sanno tutti: costretto al forfait olimpico causa tonsillite, in Italia ora un corposo partito di detrattori lo attacca e lo accusa, una sorta di surreale e indigeribile processo al numero 1 del mondo.

Ma ora anche Anna deve fare i conti con la sfortuna: è stata infatti costretta a ritirarsi dal torneo WTA di Washington al quale si era iscritta, il tutto ancor prima di disputare la prima partita. Kanlinskaya, 25 anni, costretta al ritiro per il problema al polso che aveva già accusato a Wimbledon, dove si era ritirata in lacrime durante la partita dei quarti di finale contro Elena Rybakina, il tutto sotto gli occhi di Sinner, sofferente in tribuna. Il giorno successivo sarebbe stato eliminato proprio Jannik, sempre ai quarti, da Daniil Medvedev.

Come detto, ora, Anna Kalinskaya è stata costretta a disertare il torneo WTA 500 di Washington, primo appuntamento sul cemento, per iniziare la parte della stagione su questa superficie. La russa ha infatti subito un riacutizzarsi del problema al polso ed è stat costretta a ritirarsi. Per la coppia, dunque, prosegue il periodo sfortunatissimo.