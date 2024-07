Parigi 2024, Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rana: "Sono senza parole"

28 luglio 2024 a

Impresa di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana. L'azzurro vince l'oro con 59.03 davanti al campione olimpico britannico Adam Peaty di 2 centesimi (59.05) e allo statunitense Fink (59.05). Si tratta della prima medaglia d'oro vinta dall'Italia a Parigi 2024. Fino a questo momento, gli azzurri erano solo riusciti a conquistare tre bronzi e un argento.

"Almeno diamo una spiegazione a questi capelli..., sono senza parole. Non ho niente da dire, ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma cogliere l'attimo. Il tempo non è dei migliori, ed è quasi inspiegabile la cosa. A me interessa essere su quel podio". Così a Raisport Nicolò Martinenghi, dopo aver conquistato l'oro nei 100 rana. "Non lo canto l'inno, ma è per scaramanzia non per menefreghismo. Questo oro è per tutti, è la ciliegina sula torta che mi mancava, ho vinto una Olimpiade dopo aver preso medaglia a Tokyo. In gara ho chiuso gli occhi, non pensavo a niente, non ho pensato, sapevo di stare bene. Quello che ho fatto è venuto fuori", ha concluso l'azzurro che per l'avventura olimpica si è tinto i capelli di biondo.

"Congratulazioni a Niccolò Martinenghi che nei 100 rana regala all'Italia la prima medaglia d'oro a Parigi 2024. Sono sicuro che sarà la prima di tante altre! Forza Italia, Forza Azzurri!". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo la vittoria del nuotatore alle Olimpiadi.